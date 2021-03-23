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«Русские витязи» и «Стрижи»: как пилотажные группы готовятся к авиасалону МАКС

Андрей Аркадьев
Алексей Дегтярев
13:33 23.03.2021
Авиакосмический салон МАКС состоится с 20 по 25 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Неизменная традиция МАКС - показательные выступления лучших российских пилотажных групп. В эти минуты «Русские витязи» и «Стрижи» готовятся подняться в небо над подмосковной Кубинкой.

За штурвалами сидят молодые экипажи, которые впервые отрабатывают боевое применение управляемых ракет «воздух-воздух». Входящие в состав пилотажных групп летчики в любой момент готовы к применению.

«Русские витязи» - единственная пилотажная группа в мире, которая совершает полеты на тяжелых истребителях.

Нужно подчеркнуть, что «Витязи» выполняют высший пилотаж на серийных образцах боевых машин и регулярно подтверждают навыки военных летчиков. Группа сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка, базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов Су-30СМ. В 2019 году получены новые самолеты Су-35С.

«Стрижи» - авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

«Стрижи» способны выполнить фигуры высшего пилотажа, осуществляемые группой и парой самолетов, а также поодиночке. В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».

Вместе с «Русскими витязями» «Стрижи» выполняют уникальную фигуру «Кубинский бриллиант», когда в смешанном строю идут сразу девять истребителей Су-30 и МиГ-29.

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