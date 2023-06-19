Госсекретарь Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

На переговорах с Си Цзиньпином Энтони Блинкен озвучил новую доктрину США по Тайваню.

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США изменили свою позицию по тайваньскому вопросу, чтобы не обострять отношения с Китаем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», - приводит «РГ» заявление американского дипломата.

Ранее сообщалось, что заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил о невозможности компромисса и каких-либо уступок по тайваньскому вопросу, и невозможен, так как «сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая».

Напомним, что визит госсекретаря США в КНР стал первым за последние пять лет и проходил на фоне крайне напряженных отношений двух стран после инцидента со сбитым китайским аэростатом и несанкционированным китайскими властями визита спикера Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси летом 2022 года на Тайвань.