Впервые в истории выручка компаний РФ превысила один квадриллион рублей
Федеральная налоговая служба РФ за 2022 год зафиксировала выручку на сумму 1268 триллионов рублей. Это составляет почти 1,3 квадриллиона рублей. Отмечено, что данный доход фиксируется в истории России впервые. Данные приводит РБК, который проанализировал сведения ФНС РФ.
«Однако при двукратном росте выручки (в сравнении с 2021 г. - Прим. ред.) их прибыль увеличилась незначительно - с 29,4 триллионов в 2021 году до 31,1 триллионов рублей (на 5,9%). При средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8% в реальном выражении прибыль фактически снизилась», - отметили в издании.
Также в СМИ со ссылкой на данные ФНС отметили, что данный рост доходов обусловлен «ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики», а вместе с тем и восстановлением спроса на товары, работы и услуги со стороны потребителей.
Ранее президент России на полях ПМЭФ (Петербургского экономического форума) заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Он отметил, что расширение экономических возможностей и потенциала РФ должны быть связаны с повышением благосостояния ее граждан и это является воплощением ее экономического роста.
Также сообщалось, что на данном форуме заключили соглашений почти на четыре триллиона рублей. Было подписано более 900 соглашений, включая 43 договора с представителями иностранных компаний.