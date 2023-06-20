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Впервые в истории выручка компаний РФ превысила один квадриллион рублей

Марина Крижановская
04:08 20.06.2023
Отмечено, что этот рост обусловлен увеличением экспортной выручки нефтегазовой отрасли экономики и повышением потребительского спроса.
Впервые в истории выручка компаний РФ превысила один квадриллион рублей
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Федеральная налоговая служба РФ за 2022 год зафиксировала выручку на сумму 1268 триллионов рублей. Это составляет почти 1,3 квадриллиона рублей. Отмечено, что данный доход фиксируется в истории России впервые. Данные приводит РБК, который проанализировал сведения ФНС РФ.

«Однако при двукратном росте выручки (в сравнении с 2021 г. - Прим. ред.) их прибыль увеличилась незначительно - с 29,4 триллионов в 2021 году до 31,1 триллионов рублей (на 5,9%). При средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8% в реальном выражении прибыль фактически снизилась», - отметили в издании.

Также в СМИ со ссылкой на данные ФНС отметили, что данный рост доходов обусловлен «ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики», а вместе с тем и восстановлением спроса на товары, работы и услуги со стороны потребителей.

Ранее президент России на полях ПМЭФ (Петербургского экономического форума) заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Он отметил, что расширение экономических возможностей и потенциала РФ должны быть связаны с повышением благосостояния ее граждан и это является воплощением ее экономического роста.

Также сообщалось, что на данном форуме заключили соглашений почти на четыре триллиона рублей. Было подписано более 900 соглашений, включая 43 договора с представителями иностранных компаний.

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