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На ПМЭФ заключили соглашений почти на 4 трлн рублей

Ян Брацкий
16:12 17.06.2023
На площадке форума было подписано более 900 соглашений, включая 43 договора с представителями иностранных компаний.
На ПМЭФ заключили соглашений почти на 4 трлн рублей
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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По итогам Петербургского экономического форума сумма заключенных соглашений достигла без малого 4 трлн рублей. Об этом журналистам рассказал советник президента, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке форума Антон Кобяков.

«На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей: 3 трлн 860 млрд рублей, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний», - сообщил он в беседе с ТАСС.

По его словам, многие бизнесмены из недружественных стран приехали в Петербург под вывеской чужих компаний. Между тем, Запад буквально угрожал санкциями каждой стране из-за участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом ранее рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Всего же в форуме, по данным оргкомитета, приняли участие 150 компаний из 25 недружественных стран. 

Оценивая итоги форума Кобяков отметил, что около половины иностранных компаний из недружественных стран остались на российском рынке и продолжили вести бизнес в нашей стране.

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