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Sky News: на пропавшем у «Титаника» батискафе может находиться миллиардер Хардинг

Елизавета Егорова
02:52 20.06.2023
Бизнесмен Хардинг упоминал экскурсию на «Титаник» в своих социальных сетях. Его пасынок подтвердил, что миллиардер пропал вместе с подлодкой.
Sky News: на пропавшем у «Титаника» батискафе может находиться миллиардер Хардинг
© Фото: imago stock&people via www.imago www.imago-images.de Globallookpress
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На борту туристической подводной лодки, совершающей экспедицию к обломкам «Титаника» и пропавшей в северной части Атлантического океана, может находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг. Об этом рассказал телеканал Sky News, уточнив, кто еще находится на пропавшей подлодке.

«Кроме него (Хамиша. - Прим.ред.), на борту судна находился французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш», - написал Sky News.

Британец Хардинг занимается бизнес-авиацией, он также летал в космос в качестве туриста. В своих социальных сетях он рассказал о том, что примет участие в экспедиции к легендарному «Титанику». Позже его пасынок сообщил, что бизнесмен пропал вместе с подлодкой.

Известно, что США и Канада отправили два самолета на поиск батискафа. Америка предоставила поисково-спасательной операции военно-транспортный С-170, а Канада - противолодочный P8 Poseidon. Об этом сообщило американское северо-восточное управление береговой охраны.

Напомним, что 19 июня в Атлантическом океане пропала туристическая подводная лодка, совершающая экспедицию к «Титанику». Предварительно, на борту находится пять человек. Стоимость такой экскурсии составляет 250 тысяч долларов.

По данным журнала Der Spiegel, батискаф мог застрять в обломках «Титаника» на глубине 3,8 километров. У экипажа осталось кислорода на 60 часов из 96.

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