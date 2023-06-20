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Der Spiegel: пропавший в Атлантике батискаф мог застрять в обломках «Титаника»

Елизавета Егорова
01:42 20.06.2023
Предварительно, на борту подводной лодки, спускающейся к обломкам «Титаника», находятся пять человек, трое из которых - туристы.
Der Spiegel: пропавший в Атлантике батискаф мог застрять в обломках «Титаника»
© Фото: stock&people via www.imago www.imago-images.de Globallookpress
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В Атлантике подводная лодка с туристами на борту, спускающаяся к «Титанику», могла застрять в обломках корабля на глубине 3,8 километров. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

У заложников кислорода осталось на 60 часов из 96. Всего на борту батискафа пять человек, трое из которых туристы, в том числе британский миллиардер Хамиш Хардинг.

Подводная лодка исчезла с радаров вскоре после начала экспедиции. Поисками пропавшего батискафа занимаются береговая охрана США, самолет с гидроакустической станцией и вторая подлодка.

Стоимость подобного развлечения составляет 250 тысяч долларов. За эти деньги компания OceanGate предоставляет 8-дневную экскурсию к месту крушения. На сайте организации указано, что данная экспедиция продолжается.

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