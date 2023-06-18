Путин заявил, что в Киеве подтверждают данные о катастрофических потерях ВСУ

На встрече с военными корреспондентами в Кремле Путин заявил о десятикратной разнице в потерях между ВС РФ и ВСУ.

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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях националистов в ходе контрнаступления подтверждают на Украине. Фрагмент беседы с корреспондентами опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» в Telegram-канале Павла Зарубина.

«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника - они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», - заключил Путин.

Говоря об источниках информации, Путин напомнил о средствах связи, которыми пользуется противник и которые нам известны.

«И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне», - добавил президент.

На встрече с военными корреспондентами в Кремле Владимир Путин оценил потери ВСУ как катастрофические. По оценкам главы государства, соотношение потерь Вооруженных сил РФ и ВСУ имеет десятикратную разницу. Путин признал масштабность наступательных действий Киева, но подчеркнул отсутствие успеха у неприятеля.