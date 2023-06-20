Путин поручил не позднее 2025 года начать реконструкцию канала имени Москвы

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года. Об этом он заявил в ходе совещания о развитии речного судоходства.

«Он обеспечивает судоходство и водоснабжение в центральной России и нуждается уже в модернизации. Прошу правительство <…> приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», - сообщил Путин.

Путин также обратил внимание на необходимость расширения программы судостроения до 2035 года с особым вниманием к пассажирскому флоту - как по числу судов, так и по объемам финансирования. В свою очередь это сделает путешествия водным транспортом более доступными и комфортными.

«У нас есть перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Им предусматривается создание порядка 1 тыс. судов, в том числе для речных перевозок», - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в текущем году для достижения целей плана было принято решение о финансировании строительства 260 судов на период 2023-2027 годов, в том числе с применением средств Фонда национального благосостояния.

Сегодня в Москве Владимир Путин запустил движение электрических речных трамваев. Это самый современный в мире регулярный речной транспорт, которые полностью работает на электрическом ходу. Комфортабельные трамваи с мягкими креслами и беспроводными зарядками будут следовать по Москве-реке. Президент РФ лично побывал внутри одного из них.