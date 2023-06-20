Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке

Путин осмотрел новый электрический речной трамвай и поставил подпись на карте.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин лично побывал в новом электрическом речном трамвайчике и расписался на карте. В распоряжении «Звезды» есть соответствующее видео.

На кадрах Владимир Путин лично осматривает новый транспорт. Салон электрического речного трамвая рассчитан на 50 человек. В нем мягкие кресла, столики и бесконтактные зарядки для мобильных устройств.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил российского лидера расписаться на карте, чтобы «Тройка» точно работала на этом маршруте.

Сегодня президент России Владимир Путин запустил в Москве движение самых современных в мире работающих полностью на электрическом ходу речных трамваев.