В стране и мире Путин запустил в Москве движение электрических речных трамваев Вероника Волосунова В Москве начал курсировать самый современный в мире регулярный речной транспорт. Рейсы будут ходить каждые 4-10 минут. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с запуском самого современного в мире регулярного речного транспорта, работающего полностью на электрическом ходу. «В добрый час, в добрый путь. Поздравляю вас с этим событием! Конечно, разрешаю, вперед!» - сказал Путин. Сегодня Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве, чтобы вместе с московским мэром Сергеем Собяниным дать запуск движению речных электросудов. Ожидается, что после торжественного запуска речных электротрамваев состоится совещание. Вместе с членами кабмина, губернаторами и председателями бизнеса президент России обсудит развитие внутренних речных ресурсов России. Экспертное мнение и аналитика