Путин запустил в Москве движение электрических речных трамваев
В Москве начал курсировать самый современный в мире регулярный речной транспорт. Рейсы будут ходить каждые 4-10 минут.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с запуском самого современного в мире регулярного речного транспорта, работающего полностью на электрическом ходу.
«В добрый час, в добрый путь. Поздравляю вас с этим событием! Конечно, разрешаю, вперед!» - сказал Путин.
Сегодня Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве, чтобы вместе с московским мэром Сергеем Собяниным дать запуск движению речных электросудов.
Ожидается, что после торжественного запуска речных электротрамваев состоится совещание. Вместе с членами кабмина, губернаторами и председателями бизнеса президент России обсудит развитие внутренних речных ресурсов России.