Мантуров заявил о планах построить 525 судов до 2035 года

Предполагается, что 175 из них будут пассажирскими.

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В России планируют построить 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что с 2016 года по настоящий момент в России построили более 400 судов, среди которых было 209 грузовых, 83 дноуглубительных, 54 служебно-вспомогательных, а также 66 пассажирских и грузопассажирских.

«По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года. Они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса "река-море", что отвечает перспективной потребности на сегодняшний день Минтранса», - цитирует его РИА Новости.

Предполагается, что 175 из них будут пассажирскими. Также, по словам Мантурова, около половины судов будут построены до 2027 года.

Ранее президент РФ запустил в Москве движение электрических речных трамваев. Он также побывал внутри такого трамвая, осмотрел его и расписался на карте.