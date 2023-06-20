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Собянин попросил Путина уравнять требования безопасности речных трамваев и обычного транспорта

Анастасия Бобылева
18:28 20.06.2023
Ранее Путин побывал на борту речного электротрамвая в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил российского президента Владимира Путина урегулировать вопрос безопасности для речных электротрамваев и обычного транспорта. По его мнению, требования безопасности для всех видов городского транспорта нужно уравнять.

«Мы просим дать поручение рассмотреть вопрос вместе с Федеральной службой безопасности, чтобы уравнять требования к транспортной безопасности этих небольших регулярных речных судов и обычного городского транспорта», - заявил он.

Собянин подчеркнул, что в настоящий момент электрические трамваи не оснащены всем необходимым для обеспечения должного уровня безопасности.

«Эти маленькие суда - такой же городской транспорт, но там надо осмотреть каждого пассажира, что невозможно на набережных Москвы-реки», - отметил мэр Москвы.

Напомним, во вторник, 20 июня, Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал. Вместе с Сергеем Собяниным он дал запуск движению речных электросудов.

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