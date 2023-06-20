Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин посетил Северный речной вокзал в Москве. Российского лидера сопровождает мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что они дадут запуск движению электрических речных трамваев. После этого состоится совещание, в ходе которого Путин обсудит вопросы развития внутренних речных ресурсов России с членами кабинета министров, губернаторами и представителями бизнеса.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать беспилотные грузовики. На первом этапе в их кабине будут находиться инженеры-испытатели для контроля и дозаправки автомобилей топливом.