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Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве

Анастасия Бобылева
17:12 20.06.2023
Планируется, что российский президент и мэр Москвы Сергей Собянин дадут запуск движению речных электросудов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин посетил Северный речной вокзал в Москве. Российского лидера сопровождает мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что они дадут запуск движению электрических речных трамваев. После этого состоится совещание, в ходе которого Путин обсудит вопросы развития внутренних речных ресурсов России с членами кабинета министров, губернаторами и представителями бизнеса.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать беспилотные грузовики. На первом этапе в их кабине будут находиться инженеры-испытатели для контроля и дозаправки автомобилей топливом.

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