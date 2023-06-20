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Число погибших от отравления контрафактным сидром в Самарской области выросло до 12

Вероника Волосунова
17:21 20.06.2023
Из-за отравления контрафактным сидром в Самарской области скончались 12 человек.
Число погибших от отравления контрафактным сидром в Самарской области выросло до 12
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В Самарской области число погибших от отравления сидром увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ранее министр здравоохранения Мурашко сообщил, что контрафактным сидром в России отравились 106 человек, 36 погибли, в том числе несовершеннолетние.

Так, в Пензенской области скончалась 17-летняя девушка. Она пила мохито «Мистер Сидр». Напиток ей купила мама. За жизнь девушки врачи боролись две недели, но спасти так и не смогли.

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