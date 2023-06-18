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Baza: 17-летняя девушка выпила купленный мамой мохито «Мистер Сидр» и умерла

Владимир Рубанов
16:54 18.06.2023
В больнице пострадавшая провела почти две недели, но медики не смогли ее спасти.
Baza: 17-летняя девушка выпила купленный мамой мохито «Мистер Сидр» и умерла
© Фото: УМВД России по Ульяновской области
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В Пензе скончалась 17-летняя девушка, выпившая мохито «Мистер Сидр», сообщает 360 со ссылкой на телеграм-канал Baza. Три литра напитка ей купила мама.

Как сообщается, девочка приехала на день рождения подруги вместе со своей матерью. Две «полторашки» напитка со вкусом «Мохито» женщина купила дочери, «чтобы ей не было скучно».

Девушка пила «мохито» на глазах у матери, и пока они были в гостях, чувствовала себя нормально. Ей стало плохо после вечеринки уже дома, и мама вызвала скорую.

Врачи диагностировали отравление пострадавшей метиловым спиртом. В больнице девушка провела почти две недели, но медики не смогли ее спасти. Вечером 17 июня несовершеннолетняя девушка скончалась.

После того как полиция пришла в магазин, где был куплен этот напиток, оказалось, что поставщиком его была та самая самарская компания «Анди».

По последним данным, контрафактным сидром в России отравились 106 человек, 36 погибли. В числе пострадавших есть пятеро детей.

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