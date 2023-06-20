В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасатель Леонов рассказал, что могло помочь девушке из Бурятии выжить в лесу

Анастасия Бобылева
16:57 20.06.2023
Он напомнил о том, что к походу в лес нужно тщательно готовиться и взять с собой теплые вещи, воду и еду, а также запасной аккумулятор, чтобы можно было связаться со спасателями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Доброволец-спасатель, депутат Государственной думы Олег Леонов рассказал, что могло помочь девушке выжить в лесу в Бурятии. По его словам, девушке повезло, что в это время года ночи в тайге не такие холодные, как, например, в сентябре, иначе история могла бы закончиться иначе.

Он подчеркнул, что недостатка в воде в этом регионе нет, а без еды 18 дней прожить вполне реально. Также в лесу можно найти съедобные грибы и ягоды. Главным врагом человека в такой ситуации является холод, заверил Леонов.

«Основная угроза для человека в тайге - это холод. Пока погода теплая, комфортная, человек живет. Как только температуры, ночные особенно, низкие, человек начинает замерзать. И в конце концов человек теряет способность передвигаться и погибает», - рассказал эксперт.

Леонов также напомнил основные правила похода в лес. Он подчеркнул, что одежда должна быть теплее той погоды, на которую человек рассчитывает, а с собой нужно взять запас еды и воды, а также средства для разведения огня. Помимо этого, нужно зарядить телефон и взять для него дополнительный аккумулятор, чтобы выйти на связь с внешним миром, если что-то случится.

Ранее сообщалось о девушке, которая выживала в течение 18 дней в тайге Бурятии. Когда ее нашли, девушка была обессилена. Как именно ей удалось выжить, в МЧС России не уточнили.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:30 В стране и мире
Видео
Путин запустил в Москве движение электрических речных трамваев
17:19 Армия
Замминистра обороны Цаликов поздравил коллектив госпиталя имени Вишневского с 55-летием
14:53 Армия
Видео
В госпитале имени Вишневского вручили миллион рублей бойцу, уничтожившему Leopard
12:42 Армия
Видео
Шойгу: применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО обозначит полноценное втягивание США и Британии в конфликт
11:25 В стране и мире
Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet
Популярное
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.