Спасатель Леонов рассказал, что могло помочь девушке из Бурятии выжить в лесу

Он напомнил о том, что к походу в лес нужно тщательно готовиться и взять с собой теплые вещи, воду и еду, а также запасной аккумулятор, чтобы можно было связаться со спасателями.

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Доброволец-спасатель, депутат Государственной думы Олег Леонов рассказал, что могло помочь девушке выжить в лесу в Бурятии. По его словам, девушке повезло, что в это время года ночи в тайге не такие холодные, как, например, в сентябре, иначе история могла бы закончиться иначе.

Он подчеркнул, что недостатка в воде в этом регионе нет, а без еды 18 дней прожить вполне реально. Также в лесу можно найти съедобные грибы и ягоды. Главным врагом человека в такой ситуации является холод, заверил Леонов.

«Основная угроза для человека в тайге - это холод. Пока погода теплая, комфортная, человек живет. Как только температуры, ночные особенно, низкие, человек начинает замерзать. И в конце концов человек теряет способность передвигаться и погибает», - рассказал эксперт.

Леонов также напомнил основные правила похода в лес. Он подчеркнул, что одежда должна быть теплее той погоды, на которую человек рассчитывает, а с собой нужно взять запас еды и воды, а также средства для разведения огня. Помимо этого, нужно зарядить телефон и взять для него дополнительный аккумулятор, чтобы выйти на связь с внешним миром, если что-то случится.

Ранее сообщалось о девушке, которая выживала в течение 18 дней в тайге Бурятии. Когда ее нашли, девушка была обессилена. Как именно ей удалось выжить, в МЧС России не уточнили.