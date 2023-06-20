Пропавшую 18 дней назад в лесу девушку нашли живой

В Бурятии девушка заблудилась в лесу при сборе дикоросов и потерялась. Суммарно она провела там 18 дней.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Девушку, заблудившуюся 18 дней назад в лесу Тункинского района Бурятии при сборе дикоросов, нашли живой. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Звезды».

Девушку 1994 года рождения в удовлетворительном состоянии передали скорой. После двух с половиной недель в лесу она обессилена. Как ей удалось выжить, не уточняется.

Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, во время поисков спасатели обследовали более 130 квадратных километров лесистой местности.

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