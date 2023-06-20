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Пропавшую 18 дней назад в лесу девушку нашли живой

Вероника Волосунова
16:05 20.06.2023
В Бурятии девушка заблудилась в лесу при сборе дикоросов и потерялась. Суммарно она провела там 18 дней.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Девушку, заблудившуюся 18 дней назад в лесу Тункинского района Бурятии при сборе дикоросов, нашли живой. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Звезды».

Девушку 1994 года рождения в удовлетворительном состоянии передали скорой. После двух с половиной недель в лесу она обессилена. Как ей удалось выжить, не уточняется.

Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, во время поисков спасатели обследовали более 130 квадратных километров лесистой местности.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии нашли четырех туристов. Двое из них сорвались с обрыва. Руководитель группы, получивший травмы, рассказал о произошедшем.

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