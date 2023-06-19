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Спасенный в горах Карачаево-Черкесии турист рассказал, как сорвался с обрыва

Вероника Волосунова
17:31 19.06.2023
Руководитель туристической группы Вадим рассказал, как закрыл собой сорвавшуюся с обрыва в горах Карачаево-Черкесии девушку и получил травмы.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Карачаево-Черкесии спасатели МЧС эвакуировали на вертолете двух туристов, которые сорвались с обрыва при спуске с перевала Браконьеров. Их передали медикам, сообщил корреспондент «Звезды».   

«Шли по снежнику. Девушка сорвалась, я ее закрыл. Полетел вниз. Девушка пораньше остановилась. Мы спускались с Браконьеров», - рассказал «Звезде» руководитель группы туристов Вадим.  

Вадим добавил, что, хотя у него и был мощный спутниковый телефон, он «почему-то не работал». В горах он с еще одной участницей провел 1,5 суток.

На кадрах видно, что у руководителя группы перевязана голова. Ранее сообщалось, что он получил травмы, но остался в сознании. У участницы группы, которую он закрыл собой, только ушибы. Турист поблагодарил сотрудников МЧС за спасение.

Начальник Архызского поисково-спасательного отряда Максим Шляхов подтвердил, что поисково-спасательная операция, проходившая в сложном горном рельефе при шквалистом ветре и дожде, завершена успешно. Он также призвал быть бдительными на туристических маршрутах и проходить регистрацию в подразделениях МЧС России.

Накануне стало известно, что двое из четырех пропавших туристов в Карачаево-Черкесии спустились самостоятельно. Они и вызвали спасателей для руководителя группы и еще одной участницы, которые сорвались с обрыва.

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