Стали известны подробности исчезновения батискафа с туристами рядом с «Титаником»

Спасатели больше суток ищут тех, кто исчез на глубине во время погружения к знаменитому «Титанику». Связи с группой не стало ровно через 105 минут после спуска батискафа 18 июня.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: IMAGO, R4924_italyphotopress, Globallookpress

Спустя 100 лет на месте гибели «Титаника» может разыграться еще одна трагедия. Спасатели Канады и США прочесывают воды Атлантики в поисках пропавшего батискафа, который отправился с туристами на глубину, чтобы увидеть покоящийся на дне легендарный круизный пароход.

На его борту находятся пять человек. В их числе британский 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг. Уже не единожды он был участником экстремальных туров - видел Марианскую впадину, летал в космос.

«Поход, вероятно, будет первым и последним погружением людей к "Титанику" в 2023 году», - написал Хэмиш Хардинг в соцсетях перед погружением к лайнеру.

Сегодня стало известно, что один из членов экипажа, ирландский исследователь Рори Голден, вышел на связь. В социальных сетях он сообщил, что с ним все в порядке, настроение позитивное и группа в ожидании спасателей.

«Я в порядке. Пожалуйста, не спрашивайте имен, так как это очень некорректно. Пожалуйста, не стройте догадок. Я уже видел некоторые комментарии в социальных сетях, которые были крайне неуместны и бестактны», - следует из поста Рори Голдена.

Это третья экспедиция к обломкам океанского лайнера компании OceanGate Expeditions, специалисты которой исследуют «Титаник» и параллельно продают путевки для состоятельных туристов. За билет стоимостью 250 тысяч долларов организаторы предлагают пойти по стопам Жака Кусто и стать подводным исследователем.

«Вы можете заглянуть внутрь. На самом деле мы опускаемся туда, где была парадная лестница. Мы видели некоторые из люстр, которые еще висели. Это потрясающе. В носовой части окна все еще целы. Вы можете заглянуть в иллюминаторы и даже выйти на прогулочную палубу. Это действительно невероятно», - сказал Стоктон Раш, генеральный директор OceanGate.

Пять человек - предел по загрузке подводного аппарата. Длина лайнера составляет шесть метров, запаса воздуха хватит на четверо суток, двое из которых у находящихся на подлодке истекли. Спасательную операцию начали еще накануне силы США и Канады. В этой гонке со временем задействовали все доступные средства. Но пока безрезультатно.

«После получения сигнала тревоги мы спустили на воду канадское судно Polar Prince и начали надводный поиск субмарины. Одновременно с этим на место происшествия был направлен самолет C-130 для проведения воздушного поиска, как визуального, так и радиолокационного. Впоследствии мы скоординировали действия с канадской береговой охраной и канадскими вооруженными силами для привлечения дополнительных сил и средств», - заявил контр-адмирал Береговой охраны США Джон В. Могер.

По одной из версий, батискаф «Титан» мог попасть «в плен» к «Титанику» - застрять в его обломках. В этом случае найти его очень непросто. Ведущие зарубежные издания пестрят заголовками. Wall Street Journal уже называет случившееся «очередной драмой», связанной с кораблекрушением лайнера, которое более века «приковывает внимание публики». Газета New York Times отмечает возможные сложности при поиске, связанные с температурой воды и неспокойным морем.

Впрочем, спасатели не теряют надежды, как и находящиеся на борту батискафа, в том числе и миллиардер Хэмиш Хардинг, которому 24 июня исполнится 59 лет. Если операция завершится успешно, возможно, свой второй день рождения он, как и другие участники группы, отметит раньше.

Ранее вице-адмирал в запасе Борисов объяснил, почему не спасти затонувший у «Титаника» батискаф. По словам другого эксперта, Шпигеля, пропавший у «Титаника» батискаф сложнее найти, чем поднять.