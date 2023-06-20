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Эксперт Шпигель заявил, что пропавший у «Титаника» батискаф сложнее найти, чем поднять

Андрей Аркадьев
11:23 20.06.2023
Находящиеся на борту туристы могут погибнуть, если на судне закончится кислород.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Основная задача спасателей сейчас - найти пропавший в Атлантическом океане батискаф, на котором туристы погружались к обломкам «Титаника», рассказал «Звезде» эксперт по поиску затонувших кораблей Андрей Шпигель. Обычно в поиске помогает аварийный буй, который всплывает на поверхность над терпящей бедствие подлодкой и обозначает ее местонахождение, через этот буй осуществляется связь с экипажем на борту.

«Осуществить подъем батискафа я не вижу какой-то большой проблемы. Нужно какое-то судно, у которого есть достаточно большой барабан, на который намотан трос, который нужно опустить на батискаф. На батискафе есть приспособления, за которое можно совершенно спокойно зацепить и лебедкой поднять. Задача найти этот батискаф. Если найдут, то другой вопрос. Есть подводные аппараты, есть чем поднять», - объяснил Шпигель.

Если батискаф на глубине, то находящимся в нем туристам может не хватить запасов кислорода, добавил специалист.

«Каждая минута потерянного времени чревата тем, что люди могут погибнуть от недостатка воздуха. Рано или поздно наверное найдут батискаф, но такая картина», - добавил Шпигель.

Операция по поиску батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника», началась 19 июня. По данным береговой охраны, на борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель американской компании, которая владеет батискафом, Стоктон Раш и французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе.

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