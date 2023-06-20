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Reuters: Киев выполнил только 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе

Марина Крижановская
01:34 20.06.2023
Указано, что выполненные критерии относятся к судебной реформе и закону о СМИ.
Reuters: Киев выполнил только 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе
© Фото: IMAGO Christian Spicker Globallookpress
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Согласно докладу исполнительной Европейской комиссии, Украина исполнила два условия из семи, чтобы переговоры о ее членстве в данном сообществе могли быть начаты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Евросоюза. Также отмечен прогресс, достигнутый, несмотря на положение в данной стране. Данный доклад не был обнародован.

«Один из чиновников сказал, что это связано с судебной реформой и законом о СМИ. Он добавил, что основное внимание в докладе уделяется положительным моментам», - заявило агентство.

Уточняется, что помимо более активных усилий по борьбе с коррупцией, перед властями Украины стоят и другие условия. Это и реформы Конституционного суда и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, а также направленные на обуздание олигархов и защиту прав национальных меньшинств законы.

Немногим ранее глава минобороны Венгрии назвал членство Украины в блоке НАТО несвоевременным. Во время встречи глав военных ведомств членов альянса венгерский министр напомнил украинскому, что предварительным условием вступления Украины в НАТО будет уважение прав венгерского национального меньшинства.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что членство Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее «победы», добавив, чтобы Украину могли принять в блок, она должна быть суверенной и независимой.

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