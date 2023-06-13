Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее «победы»

Чтобы Украину могли принять в блок, она должна быть суверенной и независимой, отметил генсек НАТО.

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Тема членства Украины в Североатлантическом альянсе не будет обсуждаться до ее «победы». Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО», - сказал он в эфире программы телеканала PBS.

По словам генсека альянса, НАТО планирует оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет необходимо.

Напомним, что в сентябре прошлого года Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку о вступлении в альянс в ускоренном порядке. Первого июня этого года политик заявил, что надежды Украины на членство НАТО отдаляются, что вызывает разочарование. Зеленский отметил, что Украину нужно принять в блок уже этим летом.