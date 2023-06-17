Венгерский министр обороны назвал членство Украины в НАТО несвоевременным

С таким заявлением Криштоф Салаи-Бобровницки выступил на саммите министров обороны стран альянса в Брюсселе.

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Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки на саммите глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу несвоевременно и невозможно, так как это воюющая страна. Об этом он рассказал на своей странице Facebook*по итогам встречи.

«Я напомнил присутствовавшему министру обороны Украины, что предварительным условием вступления Украины в НАТО будет уважение прав венгерского национального меньшинства», - добавил Криштоф Салаи-Бобровницки.

Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что тема членства Украины в альянсе не будет обсуждаться до ее «победы». По его словам только независимая, демократическая страна может стать членом блока.

Напомним, что в сентябре прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

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