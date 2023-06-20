Шойгу поздравил личный состав госпиталя имени Вишневского с получением почетного знамени

Почетное знамя вручено госпиталю в соответствии с указом президента России за вклад в развитие отечественной медицины и высокие достижения по охране здоровья личного состава ВС РФ.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил личный состав госпиталя имени Вишневского с вручением почетного знамени.

«Приказом Министра обороны центру вручено почетное знамя. Поздравляю личный состав центра с этим знаменательным событием. Наши медицинские работники с честью выполняют свой долг», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Он сказал, что сегодня 20 июня, отмечает 55-летие Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий – Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского. Министр отметил, что учреждение наградили орденом Александра Невского.

Также в ходе заседания Шойгу сообщил о планах Киева ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. Глава ведомства предупредил о последствиях таких действий. По словам Шойгу, использование данных ракет вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений.

Кроме того, министр рассказал о безуспешных атаках киевских формирований, которые отбиваются нашими военными. Так, с 4 июня противник предпринял 263 атаки. Шойгу констатировал, что Киев во время своих атак использует западное оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.