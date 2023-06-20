Шойгу заявил, что с 4 июня противник предпринял 263 атаки российских позиций

Министр обороны России отметил, что все атаки ВСУ были отражены.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии МО РФ сообщил, что с 4 июня противник предпринял 263 атаки на российские позиции.

«С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты,противник целей не достиг», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании коллегии.

Шойгу сообщил о попытках киевских формирований наступать на трех направлениях: Южно-Донецком, Запорожском и Донецком. Он отметил, что украинская сторона применяет вооружения, поставляемые Киеву со стороны западных стран, а также задействует элитные соединения, которые прошли обучение у специалистов НАТО.

Министр рассказал о планах Киева атаковать Крым, применив ракеты для РСЗО HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow. Главы ведомства предупредил, что использование данных ракет вне зоны спецоперации повлечет удары по центрам принятия решений на Украине.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.