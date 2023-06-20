Армия Шойгу заявил, что киевский режим планирует ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow Министр обороны России сообщил, что с 4 июня неприятель предпринял более 260 неудачных атак. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии МО РФ заявил, что руководство противника планирует нанести удары по полуострову Крым при помози ракет HIMARS и Storm Shadow. «Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», - отметил министр обороны России. Сергей Шойгу также сообщил, что начиная с 4 июня противник предпринял свыше 260 неудачных атак. Ранее глава российского оборонного ведомства заявил, что опыт специальной военной операции позволил сравнить в деле отечественное и западное оружие. Сергей Шойгу также отметил, что данный опыт помогает военно-техническому сотрудничеству с Алжиром. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика