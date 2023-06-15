Шойгу: опыт спецоперации позволил сравнить в деле отечественное и западное оружие

Министр обороны России отметил, что полученный в ходе спецоперации опыт помогает военно-техническому сотрудничеству, в том числе и с Алжиром.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил «Звезде», что опыт спецоперации помогает военно-техническому сотрудничеству с Алжиром.

«Военно-техническое сотрудничество в прошлом году достигло очень больших показателей в целом. А что касается Алжира, то все больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по опыту специальной военной операции - наше оружие, западное оружие. Как наше, как западное работает», - сказал Шойгу.

Кроме этого, он заметил, что сегодня коллеги из Алжира приехали с предложениями на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией.

Министр уточнил, что обе стороны уже успели обсудить эти вопросы, подчеркнув, что у России есть чем поделиться в плане опыта применения вооружений, о которых шла речь.

Ранее Минобороны России показало вблизи поверженный танк «Леопард» германского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.