ОПК ОПК ОПК

Шойгу: опыт спецоперации позволил сравнить в деле отечественное и западное оружие

Россина Бодрова
17:24 15.06.2023
Министр обороны России отметил, что полученный в ходе спецоперации опыт помогает военно-техническому сотрудничеству, в том числе и с Алжиром.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил «Звезде», что опыт спецоперации помогает военно-техническому сотрудничеству с Алжиром.

«Военно-техническое сотрудничество в прошлом году достигло очень больших показателей в целом. А что касается Алжира, то все больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по опыту специальной военной операции - наше оружие, западное оружие. Как наше, как западное работает», - сказал Шойгу

Кроме этого, он заметил, что сегодня коллеги из Алжира приехали с предложениями на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией. 

Министр уточнил, что обе стороны уже успели обсудить эти вопросы, подчеркнув, что у России есть чем поделиться в плане опыта применения вооружений, о которых шла речь. 

Ранее Минобороны России показало вблизи поверженный танк «Леопард» германского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:23 В стране и мире
Handelsblatt: Дания и Нидерланды оплатят поставку Украине 14 танков Leopard 2
18:07 В стране и мире
Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию
18:04 В стране и мире
Заболевший в детском лагере в Нижегородской области ребенок умер в больнице
17:19 В стране и мире
Песков заявил, что идея приватизации в России находится на повестке дня
16:54 В стране и мире
Видео
Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС серьезной
Популярное
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.