Daily Mail: единственным спасением застрявших у «Титаника» туристов на батискафе может стать беспилотник

Британская газета пишет, что батискаф с туристами находится слишком глубоко, чтобы отправить пилотируемую подлодку на помощь.

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Специалисты опасаются, что единственным спасением застрявших у «Титаника» туристов на батискафе может стать беспилотник. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как пишет британская газета, эксперты считают, что застрявшее судно находится слишком глубоко, чтобы отправить на помощь пилотируемую спасательную подводную лодку, такую как подлодку ВМС США. Аппарат с дистанционным управлением же может достигать максимальной глубины 20 000 футов.

Издание также сообщает, что, согласно словам советника OceanGate Дэвида Конкэннона, официальные лица работают над тем, чтобы как можно скорее доставить к месту бедствия дистанционно управляемый аппарат (ROV).

Ранее издание Sky News сообщало, что на пропавшем у «Титаника» батискафе может находиться миллиардер Хардинг. Бизнесмен упоминал экскурсию на затонувший корабль в своих соцсетях, позднее его сын подтвердил, что миллиардер пропал вместе с подводной лодкой.