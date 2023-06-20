Reuters: Байден считает, что американско-китайские отношения находятся на правильном пути
Президент США Байден считает, что отношения между США и КНР двигаются в нужном направлении.
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В понедельник президент США Джо Байден заявил, что отношения между Америкой и Китаем складываются должным образом.
«Здесь (в американско-китайских отношениях. - Прим. ред.) мы на правильном пути», - цитирует его агентство Reuters.
Ранее стало известно, что глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей.
Также стало известно, что для улучшения этих отношений США изменили свою позицию относительно правового статуса Тайваня. Блинкен на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.