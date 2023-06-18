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Глава МИД Китая заявил о самом низком уровне отношений между КНР и США

Владимир Рубанов
18:53 18.06.2023
Цинь Ган отметил, что такое положение дел не соответствует интересам народов Китая и Соединенных Штатов.
Глава МИД Китая заявил о самом низком уровне отношений между КНР и США
© Фото: White House, GlobalLookPress
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Министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что отношения двух стран достигли самого низкого уровня с момента установления между ними дипломатических связей. Встреча состоялась в ходе визита Блинкена в Китай.

Глава МИД Китая отметил, что такое положение дел не соответствует интересам народов КНР и США.

Блинкен находится в КНР двухдневным визитом. Ранее планировалось, что этот визит состоится в феврале, но он был отменен из-за инцидента с китайским аэростатом, который американцы сбили в своем воздушном пространстве. Тогда Вашингтон обвинил Китай в шпионаже.

Ранее в Госдепе сообщили, что Блинкен в КНР намерен провести откровенный обмен мнениями по поводу украинского кризиса, а также ограничения на обмен технологиями. Предположительно у госсекретаря США может также состояться встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

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