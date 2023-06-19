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Белгородский губернатор рассказал о пострадавших при обстреле Валуек

Ирина Елагина
08:47 19.06.2023
Среди пострадавших в результате атаки украинских боевиков есть ребенок.
Белгородский губернатор рассказал о пострадавших при обстреле Валуек
© Фото: Настоящий Гладков, Телеграм
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Город Валуйки оказался под огнем со стороны Украины утром 19 июня. О последствиях обстрела рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным региональной администрации, при атаке боевиков в городе пострадали семь человек, в том числе ребенок.

«У ребенка перелом ключицы. Также пострадали мужчина (у него закрытая черепно-мозговая травма) и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. На машинах скорой всех доставили в Центральную районную больницу. Кроме того, еще двое местных жителей обратились за медпомощью из-за легких осколочных ранений.

Удар со стороны Украины пришелся по жилому кварталу Валуек. При обстреле повреждены пять многоквартирных и четыре частных домов. В зданиях выбиты окна, посечены фасады, сгорела хозпостройка. Пострадали несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что боевики сбросили на село Новопетровка под Белгородом с беспилотника три взрывных устройства, в результате атаки дронов были повреждены легковой автомобиль и трактор.

Напомним, что из-за атак боевиков в приграничных районах Белгородской области продолжается эвакуация жителей, сейчас свои дома покинули более 4000 человек.

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