В стране и мире На село под Белгородом с беспилотника сбросили три взрывных устройства Анна Назайкина Повреждения получили легковой автомобиль с прицепом и трактор. © Фото: vvgladkov, Telegram Читайте нас на: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на село Новопетровка с дрона сбросили три взрывных устройства. «В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства», - сообщил он. Глава региона уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, однако повреждения получили легковушка и с прицепом и трактор. Соответствующие кадры последствий губернатор опубликовал в своем Telegram-канале. © vvgladkov, Telegram Накануне Гладков сообщал об обстреле села Тишинка, так же без пострадавших. Экспертное мнение и аналитика