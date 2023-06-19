Сильные взрывы прогремели в Одессе и Запорожье

Сигнал воздушной тревоги звучал в Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области.

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Мощные взрывы произошли в ночь на понедельник сначала в Одессе, а потом в Запорожье.

«В Одессе раздался сильный взрыв», - цитируют РИА Новости украинский телеканал.

В нескольких областях Украины прозвучала воздушная тревога. Сначала в Сумской области в 0.44 (совпадает с московским временем), затем в 1.17 в подконтрольной Украине части Запорожской области, в 1.47 - в Днепропетровской области и в 1.59 - в Одесской и Николаевской областях.

Два дня назад взрывы прогремели в Киевской области. Областная военная администрация города зафиксировала беспилотник в воздушном пространстве.

Еще несколькими днями ранее на всей территории Украины звучал сигнал тревоги. Сирены были слышны два раза за день.