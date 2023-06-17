По данным Киевской областной военной администрации, в воздушном пространстве зафиксирован беспилотник.

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В Киевской области прогремели взрывы, сообщается на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины со ссылкой на СМИ. О взрывах в регионе сообщило также издание «Клименко тайм».

Онлайн-карта оповещает о воздушной тревоге на территории Киевской и Черниговской областей.

По данным Киевской областной военной администрации, в воздушном пространстве зафиксирован беспилотник. По нему работают ПВО, говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. По его словам, цель удара достигнута, назначенный объект поражен.