Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко

Таким образом, сирены звучат по всей стране уже второй раз за день - сегодня днем воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины.

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