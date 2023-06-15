Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
Сирены звучат по всей территории страны уже второй раз за день.
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Таким образом, сирены звучат по всей стране уже второй раз за день - сегодня днем воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о нанесении удара по местам производства украинских ударных беспилотных летательных аппаратов.