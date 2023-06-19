МЧС сообщило, что две участницы пропавшей в горах Карачаево-Черкесии вышли к базе спасателей

Два участника туристической группы сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы, рассказали самостоятельно вышедшие к базе спасателей туристки.

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МЧС России поделилось подробностями поисков пропавших туристов в Карачаево-Черкесии.

Согласно заявлению ведомства, группа из четырех человек, совершавшая переход по маршруту в горах Зеленчукского района, перестала выходить на связь 18 июня. В экстренные службы поступило сообщение о пропаже от отца одной из туристок. Тогда поисковики обследовали долину реки Дукка, озеро Семицветное, а также районы перевалов Айюлю и Олений, но с наступлением темноты поиски были приостановлены.

Позднее, как говорится в Telegram-канале МЧС региона, две участницы группы вышли к базе Архызского поисково-спасательного подразделения самостоятельно.

По информации этих участниц туристической группы, руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. Они рассказали, что при падении руководитель группы получил травму, но находится в сознании, участница группы получила ушибы.

Сообщается, что оставшиеся на месте пострадавшие обеспечены палаткой и продуктами питания на двое суток.

На данный момент к поиску привлечена группировка МЧС РФ в составе 12 человек и двух единиц техники. Расстояние от подразделения спасателей до точки ожидающих помощи пострадавших туристов около 28 километров.

Напомним, что группу из четырех туристов из Москвы, не вышедших на связь в горах Карачаево-Черкесии, не удавалось найти. Согласно данным МЧС РФ, до наступления темноты на поиски туристов было отправлено Архызское поисково-спасательное подразделение в составе трех человек и одной единицы техники.