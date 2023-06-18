Четыре туриста из Москвы не вышли на связь в горах Карачаево-Черкесии

После наступления темноты поиски приостановили, завтра они будут продолжены.

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Спасатели ищут в горах Карачаево-Черкесии группу из четырех туристов из Москвы. Они не вышли на связь, сообщило ГУ МЧС РФ по республике.

К спасателям 18 июня обратился мужчина и сообщил о том, что не выходит на связь его дочь 1983 года рождения, которая входила в зарегистрированную туристическую группу в составе четырех человек из Москвы.

По данным МЧС, группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз и должна его завершить 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.

На поиски туристов отправилось Архызское поисково-спасательное подразделение в составе 3 человек, 1 единицы техники. Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное.

Пока найти группу не удалось. После наступления темноты поиски приостановили, завтра их продолжат.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, пять человек были госпитализированы.