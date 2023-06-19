Дети погибших от COVID-19 медработников будут поступать в вузы по отдельной квоте

По словам вице-премьера Голиковой, для детей медработников, которые погибли от COVID-19, будут организованы специальные квоты при зачислении в вузы.

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Дети медицинских работников, которые погибли от COVID-19, смогут поступать в вузы по отдельной квоте. Об этом на заседании правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что детей медработников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте и без вступительных испытаний. Кроме того, обучение на подготовительном отделении будет для них на бесплатной основе.

Новые квоты предложили и для участников СВО. Те, кто учится на платной основе, смогут перейти на бесплатное обучение в 2023/24 учебном году. Бесплатное обучение на подготовительном отделении тоже будет доступно.

Ответственными за реализацию новых предложений председатель российского правительства Михаил Мишустин назначил Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о квотах на обучение для героев СВО и некоторых категорий детей военных, получивших ранения в зоне боевых действий.