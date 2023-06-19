Дети погибших от COVID-19 медработников будут поступать в вузы по отдельной квоте
Дети медицинских работников, которые погибли от COVID-19, смогут поступать в вузы по отдельной квоте. Об этом на заседании правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова добавила, что детей медработников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте и без вступительных испытаний. Кроме того, обучение на подготовительном отделении будет для них на бесплатной основе.
Новые квоты предложили и для участников СВО. Те, кто учится на платной основе, смогут перейти на бесплатное обучение в 2023/24 учебном году. Бесплатное обучение на подготовительном отделении тоже будет доступно.
Ответственными за реализацию новых предложений председатель российского правительства Михаил Мишустин назначил Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о квотах на обучение для героев СВО и некоторых категорий детей военных, получивших ранения в зоне боевых действий.