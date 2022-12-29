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Путин подписал закон о квотах на обучение для героев СВО и детей военных

Анна Касаткина
20:36 29.12.2022
Герои и некоторые категории детей военных смогут поступать в вуз без вступительных экзаменов.
Путин подписал закон о квотах на обучение для героев СВО и детей военных
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Герои специальной военной операции получат квоту на поступление в высшие учебные заведения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения вносятся в закон «Об образовании в РФ», документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, закон устанавливает квоту в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои России и награжденные тремя орденами Мужества смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

Помимо этого, вводится квота в 10% на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения детей военнослужащих, получивших увечья, ранения и контузии в зоне боевых действий.

Ранее Путин освободил участников специальной военной операции от предоставления сведений о доходах и расходах.

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