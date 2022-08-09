Пелоси считает реакцию председателя КНР на свой визит на Тайвнь «задиристой»

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Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси назвала реакцию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на свой визит на остров Тайвань «задиристой».

«Я думаю, он находится в хрупком положении. У его страны проблемы в экономике. Он действует как напуганный задира. И все это в преддверии заседания, по результатам которого он хочет переизбраться. Но туда (на остров - прим. ред.) мы ездили не для того, чтобы говорить о Китае, а для того, чтобы обсуждать Тайвань», - сказала Пэлоси в интервью телеканалу MSNBC.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Соединенных Штатов подчеркнула, что власти КНР не могут контролировать то, куда и когда членам Конгресса стоит ездить, а Соединенные Штаты не собираются быть их «сообщниками по вопросу изоляции Тайваня». Согласно словам Пелоси, китайский лидер в связи с ее визитом обнаружил свои «уязвимости».

Ранее 45-ый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что визит спикера Палаты представителе Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китайской Народной Республике. Также Трамп назвал Нэнси Пелоси женщиной, которая «сеет хаос».