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Китай заявил о недопустимости компромиссов по тайваньскому вопросу

Ирина Елагина
09:21 19.06.2023
На переговорах США и Китая не удалось прийти к согласию по статусу Тайваня.
Китай заявил о недопустимости компромиссов по тайваньскому вопросу
© Фото: Thomas Imo, PHOTOTHEK, Globallookpress
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Тайванский вопрос останется камнем преткновения в отношениях Китая и США. Об этом заявил заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Китайский дипломат подчеркнул, что компромисс по тайваньскому вопросу невозможен, и в Белом доме должны уважать суверенитет КНР.

«Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая. В этом вопросе у Китая нет пространства для компромиссов и уступок», - процитировало РИА Новости комментарий Ван И.

Ранее сообщалось о первом за 5 лет визите госсекретаря США в Китай. В течение 18 июня Блинкен провел свыше 7,5 часов переговоров с министром иностранных дел Китая Цинь Ган. Как отмечает Reeuters, стороны «не добились конкретного прогресса в широкомасштабных спорах, включая Тайвань».

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