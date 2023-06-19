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В Минобороны России рассказали об отражении девяти украинских атак за сутки

14:17 19.06.2023
Вражеские атаки предпринимались на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об отражении девяти вражеских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ», - заявил Конашенков. 

При этом был уничтожен неприятельский танк, 12 боевых бронированных машин, и, кроме этого, боевая машина разграждения иностранного производства. 

Еще две атаки были отражены в районе Малой Токмачки в Запорожской области. При этом было подбито два украинскних танка, 10 боевых машин пехоты и две другие боевые бронированные машины. 

Всего же противник на этом направлении потерял за сутки более 100 человек, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила четыре украинских атаки. Это произошло в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР. 

В этих боях враг потерял более 340 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и САУ Krab производства Польши, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Кроме этого Игорь Конашенков сообщил о групповых высокоточных ударах по местам хранения иностранной техники на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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