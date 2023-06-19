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Морпехи ТОФ объяснили огромные потери «натовской» бронетехники у националистов

Павел Кольцов
Марина Крижановская
06:15 19.06.2023
Одна из причин - установленные диагностические пульты: пока техника не проведет диагностику, она не заведется и не поедет, отмечают бойцы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военнослужащие рассказали, чем обусловлены значительные потери западной бронетехники украинскими националистами. На это, по словам бойцов, влияют и технические особенности.

Так как на боевых машинах, присланных Западом, стоят диагностические пульты, то они не тронутся с места при какой-либо неисправности.

«Осколки попадают в корпус. Одна проводка замкнулась - и машина уже не боеготова. У них везде стоят диагностические пульты. И пока машина не проведет диагностику, она не заведется и никуда не поедет», - пояснил командир танковой роты 40-й бригады морпехов ТОФ Руслан Курбанов.

При одной из безуспешных попыток противника наступать националисты бросили французский танк AMX-10. Всего в бою под Новодонецким противник потерял порядка 50 единиц различной бронетехники из стран НАТО.

«Как пришли, так и ушли ваши ребята», - отметили морпехи ТОФ.

Националисты бросили «натовские» танки и боевые машины пехоты вместе с подробными инструкциями, подготовленными для каждого члена экипажа. Эти методички уже изучают российские морпехи, таким образом улучшая свои знания о способах уничтожения западной техники.

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Морпехи ТОФ объяснили огромные потери «натовской» бронетехники у националистов
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