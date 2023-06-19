В МО РФ сообщили о групповых высокоточных ударах по местам хранения иностранной техники на Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты были поражены.

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Минобороны России рассказало о групповых высокоточных ударах по территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства», - сказал он на брифинге.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, все назначенные объекты поражены.

Также Конашенов рассказал об активных попытках противника наступать на Южно-Донецком и Донецком направлениях. В общей сложности, российские бойцы за сутки отразили девять украинских атак. Представитель Минобороны сообщил и об успехах наших сил ПВО. Так, в районе Орехова сбит украинский вертолет Ми-8.

Между тем, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сегодня на брифинге заявил, что США планируют доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.