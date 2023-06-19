МО РФ рассказало об американских беспилотниках для распространения зараженных комаров

Это, как отметил Игорь Кириллов, говорит о высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных насекомых.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о наличии в США патента на беспилотники для распространения зараженных насекомых. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров», - заметил Кириллов в ходе брифинга.

По словам Игоря Кириллова, в патенте написано, что беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их по команде.

Начальник войск РХБЗ отметил, что при укусе комары могут инфицировать военнослужащих опасной инфекцией - например, малярией.

При этом в описании к патенту беспилотника сказано о том, что такой способ заражения может дать значительный военный эффект.

Также Кириллов заявил, что затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.