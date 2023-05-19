Найдено тело утонувшего с основателем группы Cream Soda музыканта Ухтомского

© Фото: СУ СК Российской Федерации по Ярославской области

В Костромской области нашли тело музыканта Аристарха Ухтомского, провалившегося под лед вместе с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым. Об обнаружении тела сообщает СУ СК России по Ярославской области.

Сообщение об обнаружении тела мужчины 1995 года рождения поступило правоохранителям 17 мая. В ходе опознания установлено, что оно принадлежит молодому человеку, провалившемуся под лед вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области. Течением тело отнесло в соседнюю область. Судя по возрасту, речь идет об Аристархе Ухтомском.

Поиски 25-летнего Романа Свиргунова, брата основателя Cream Soda, продолжаются.

Инцидент произошел в ночь на 20 марта на Волге. Пятеро человек - Свиргунов, его девушка и брат Роман, Аристарх Ухтомский и Дмитрий Киселев - провалились под лед. Выбраться на берег удалось только девушке музыканта и Киселеву. Последний позже скончался от переохлаждения. Тело Свиргунова нашли спустя 10 часов после происшествия на глубине 40 метров от полыньи.