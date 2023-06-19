Биоисследования Пентагона позволяют искусственно создавать очаги опасных инфекций

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Американские военные биоисследования позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекций. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, США при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, которые направлены на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней.

«Реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний», - заявил представитель МО РФ.

Согласно словам Кириллова, российское оборонное ведомство рассматривает это как еще один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности Соединенных Штатов.

Кроме того, представитель Министерства обороны России на брифинге по военно-биологической деятельности США заявил, что Пентагон выводит популяции насекомых для распространения лихорадки Эболы, ВИЧ и гепатита.

Ранее Минобороны России сообщило, что США рассматривали Украину в качестве плацдарма для развертывания контингентов НАТО. Начальник войск РХБЗ рассказал, что в рамках проекта UP-1 США изучали устойчивость украинских военных к антибиотикам.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.