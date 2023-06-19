МО РФ: Пентагон выводит популяции насекомых для распространения Эболы, ВИЧ и гепатита

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Министерство обороны США выводят популяции насекомых - переносчиков таких заболеваний, как лихорадка, вызванная вирусом Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков заболеваний, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B», - сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Также начальник войск РХБЗ отметил высокий технический уровень готовности США к применению инфицированных переносчиков, о чем говорит наличие патента на беспилотник, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.

Кириллов сообщил и о существенном увеличении количества биолабораторий в США.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.