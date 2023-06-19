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МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний

11:37 19.06.2023
Игорь Кириллов заявил, что в первую очередь возможно формирование очагов лихорадки Западного Нила.
© Видео: Минобороны России © Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress
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В Херсонской области могут сформироваться очаги передаваемых комарами заболеваний. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. 

«Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь - лихорадки Западного Нила», - заявил Кириллов в ходе брифинга.

Начальник войск РХБЗ рассказал о желании США с помощью БПЛА доставлять инфицированных комаров, которые смогут заражать противника. Комментируя военно-биологическую деятельность США, Кириллов объяснил причину перевода биолабораторий на Украину. По его словам, это связано с рисками аварийных ситуаций.

Напомним, плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра и подтапливать населенные пункты Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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