Игорь Кириллов заявил, что переносом биологических исследований Пентагона объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения лабораторий за рубежом.

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Минобороны России озвучило одну из причин перевода американских биоисследований в другие страны, включая Украину. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Неприемлемо высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

Начальник войск РХБЗ сослался на исследования, согласно которым в лаборатории Университета Северной Каролины с 2015 по 2020 год зарегистрировано 28 лабораторных инцидентов, связанных с распространением аэрозоля микроорганизмов, разливами биоматериала и укусами лабораторных животных. Также он отметил рост числа американских биолабораторий.

Кроме того, Кириллов указал на рост заболеваемости перелетных птиц в России гриппом из-за их миграции с Украины. Он также заявил, что подтопление Херсонской области было спланировано киевским режимом, что сможет сформировать очаги передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.