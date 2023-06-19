Армия Армия Армия

МО РФ: одна из причин перевода биоисследований Америки на Украину - рост инцидентов в лабораториях в самих США

11:33 19.06.2023
Игорь Кириллов заявил, что переносом биологических исследований Пентагона объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения лабораторий за рубежом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России озвучило одну из причин перевода американских биоисследований в другие страны, включая Украину. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Неприемлемо высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

Начальник войск РХБЗ сослался на исследования, согласно которым в лаборатории Университета Северной Каролины с 2015 по 2020 год зарегистрировано 28 лабораторных инцидентов, связанных с распространением аэрозоля микроорганизмов, разливами биоматериала и укусами лабораторных животных. Также он отметил рост числа американских биолабораторий.

Кроме того, Кириллов указал на рост заболеваемости перелетных птиц в России гриппом из-за их миграции с Украины. Он также заявил, что подтопление Херсонской области было спланировано киевским режимом, что сможет сформировать очаги передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 В стране и мире
Песков заявил, что диалог по инициативам африканских лидеров по Украине продолжится
11:26 В стране и мире
Нарышкин заявил, что Киев продолжил работу по созданию «грязной ядерной бомбы»
11:52 Армия
Видео
Минобороны России: зараженные гриппом птицы с Украины существенно повысили заболеваемость в РФ
10:45 Армия
Видео
Украинский пленный рассказал о низком моральном духе и плохом вооружении в ВСУ
08:51 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Популярное
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
«Девчонок отпусти»: видео переговоров с захватившим заложников в банке в Астане
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.